Gazzetta raccoglie le impressioni sul caso: l'ex portiere del Milan è stato fischiato dai tifosi presenti a San Siro. "Per Gigio Donnarumma l’accoglienza è quella che purtroppo immaginavamo. All’entrata in campo per il riscaldamento ecco un po’ di fischi, misti a qualche applauso di reazione. Ma in tribuna c’è ancora poca gente, non è un test attendibile. Al momento delle formazioni, invece, quasi tutti gli spettatori sono dentro e Donnarumma è il fortunato che apre la lista: non si percepisce neanche il nome, tanto è forte la bordata di fischi e urla. Domanda: ci sono soltanto tifosi del Milan? Difficile. Più probabile che la cultura dell’odio sia un virus trasversale".