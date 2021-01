La Juve in questo inizio di mercato di gennaio sta vivendo il timore che Merih Demiral se ne voglia andare per trovare più minutaggio in vista degli Europei di fine stagione. Questa è la voce trapelata dalla Turchia, dove Fanatik ha svelato la volontà del difensore ex Sassuolo. Ma quali sarebbero i club concretamente interessati? ​Si tratta di Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool, Tottenham e Leicester. Il club bianconero in ogni caso non accetterebbe un'offerta inferiore ai 50 milioni di euro, dato che Demiral è uno dei potenziali pilastri del progetto.