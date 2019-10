La Francia non ha gradito il saluto militare dei calciatori della Turchia, in supporto all'offensiva militare contro le forze curde in Siria, in occasione della partita di ieri sera tra le due Nazionali, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2020. Roxana Maracineau, Ministro dello Sport transalpino ha espresso disapprovazione al termine della partita: "Grazie alla Federazione francese e alla polizia per aver garantito il corretto svolgimento della partita. I giocatori turchi hanno rovinato questi sforzi con il loro saluto militare contrario allo spirito sportivo. Chiedo all'Uefa una sanzione esemplare".



LA UEFA INTERVIENE - E la Uefa, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, avrebbe deciso di aprire un'inchiesta nei confronti della squadra turca e, tra loro, anche di Merih Demiral, difensore della Juventus che ha partecipato al saluto militare collettivo con alcuni dei suoi compagni. Non soltanto contro la Francia, ma anche qualche giorno fa contro l'Albania, in seguito al gol in pieno recupero che ha permesso alla sua Nazionale di conquistare i tre punti.