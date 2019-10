Fate (quasi) tenerezza. Ragazzi milionari che guardate la guerra da un campo di calcio, pronti a cadere urlando in area, mentre urlano ragazzi come voi che saltano in aria, con il corpo dilaniato da un esplosione. Imparate da @hakansukur e @EnesKanter. Io sto con il popolo curdo. pic.twitter.com/ylDAYMxlkd — Mauro Berruto (@mauroberruto) October 15, 2019

Marco, ex commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo italiana, ha commentato senza mezzi termini su Twitter la scelta dei calciatori della Turchia, compreso Merih Demiral della Juventus, di esultare con il saluto militare: ", pronti a cadere urlando in area, mentre urlano ragazzi come voi che saltano in aria, con il corpo dilaniato da un'esplosione. Imparate da Hakan Sukur ed Enes Kanter. Io sto con il popolo curdo".