Le recenti dichiarazioni di Mattia De Sciglio parlano chiaro, chiarissimo. Il terzino ex Juve sta benissimo al Lione, dove sta giocando in questa stagione. La società bianconera sta dunque pensando a un'operazione che possa permettere a lui di restare nel club francese, e contestualmente di portare un giocatore dell'OL a Torino: uno scambio, insomma. E secondo Hommedumatch.fr lo scambio escogitato da Paratici è quello con Houssem Aouar, ma il vulcanico presidente del Lione Jean-Michel Aulas non vuole lasciar partire così facilmente il suo grande pupillo Aouar. Almeno non in cambio di De Sciglio.