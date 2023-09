Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bochum, il tecnico delThomasè tornato a parlare dell'exMatthijs, che non sta trovando spazio nella sua squadra. Ecco il suo commento: "Non si fanno spesso cambi con i difensori centrali. Parliamo con ogni giocatore ogni giorno. Matthijs merita di giocare al 100% ed è in buona forma. Ovviamente, a livello personale, questo non gli basta ma è un giocatore che fa squadra. Tutti devono essere pronti in ogni momento. Matthijs lo fa, quindi va tutto bene".