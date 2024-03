Aurelio De Laurentiis nella serata di ieri è stato protagonista di un siparietto spiacevole e di cattivo gusto, andato in scena su Sky Sport, presentandosi davanti alle telecamere infuriato per interrompere bruscamente l'intervista che Matteo Politano stava concedendo alla tv in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona.Un fatto che porterà delle serie conseguenze per il presidente azzurro perché, secondo quanto riportato da Repubblica, la questione è arrivata direttamente alla Uefa che è rivenditore dei diritti tv della competizione comprensivi anche dei pacchetti interviste.