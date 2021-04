1









Il caso Dazn fa molto rumore e continua a far discutere. Il blackout durante Inter-Cagliari e Verona-Lazio amplifica le polemiche e i dubbi dopo l'assegnazione dei diritti tv della Serie A alla piattaforma streaming per l'intero triennio 2021/2024. Una questione che verrà affrontata oggi in Lega, a margine dell'assemblea per deliberare sull'unica sala Var. Lo riporta Repubblica, che racconta anche di un piano B: un backup su una piattaforma più stabile e affidabile. Intanto, Dazn, studia il risarcimento per coloro che domenica non sono riusciti a vedere le due partite in programma: un mese gratis solo chi ha segnalato effettivi problemi nella giornata di domenica.