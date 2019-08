Una carriera in giro per l'Europa, un'incetta di trofei e trasferimenti per soli 35 milioni. È lo strano caso di Dani Alves, fresco di passaggio al San Paolo. Il costo? Zero, ovviamente. Per un'insolita tradizione che va avanti da quindici anni. Solo il Barcellona, infatti, ha pagato per averlo. Eppure, nella sua vita, Alves è diventato il più vincente di sempre, con una bacheca che vanta 43 titoli. L'inizio della carriera al Bahia, con cui conquista due volte la Copa do Nordeste. Il Siviglia lo nota e lo porta in Spagna per 500.000 euro. Con gli andalusi, 175 presenze, 11 gol e i primi trofei iberici ed europei: una Coppa del Re, una Supercoppa Spagnola, due Coppe Uefa e due Supercoppe Europee. Ripartirà dal San Paolo.