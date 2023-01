Nella giornata di ieri è emersa con grande risonanaza la notizia di un procedimento disciplinare aperto dalla Polizia spagnola nei confronti dell'ex terzino di Juve e Barcellona Dani Alves, accusato da una donna di violenza sessuale. A tal proposito, è arrivata la secca smentita del brasiliano, che ha parlato così ai microfoni di Antena 3.'Vorrei smentire tutto. Sì, ero in quel posto, con altre persone, divertendomi. E chi mi conosce sa che amo ballare. Ho ballato e mi sono divertito senza invadere lo spazio altrui. Non so chi sia questa signora. No, non ho fatto quello che ha detto. Fa male, soprattutto per la mia gente'.