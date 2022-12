Il caso D’Onofrio e le accuse della Procura FIGC verso il presidente dell’AIA aprono un nuovo capitolo che può portare al commissariamento da parte della FIGC. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Trentalange infatti ha già spiegato pubblicamente che non intende dimettersi, nonostante le pesanti accuse, ma Chiné lo ascolterà a breve. E da questo dipenderà anche il futuro a breve termine dell’AIA. E se le dimissioni di Trentalange non arriveranno entro il 19 dicembre, il Consiglio FIGC voterà sul commissariamento dell’AIA. Le ipotesi come commissario vanno da Nicola Rizzoli a Gianluca Rocchi, che però potrebbero preferire eventualmente di attendere per le nuove elezioni.