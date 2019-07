L’amichevole in Corea del Sud tra Juventus e K-Team sembra destinata a non finire dopo il triplice fischio. Infatti, l’incontro, terminato 3-3, con la rimonta dei bianconeri dopo un inizio da incubo, ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi locali. Il motivo dello scontento non sta tanto nei 50 minuti di ritardo dell’inizio del match o nella cancellazione della sessione di autografi, quanto piuttosto nella mancata presenza in campo di Cristiano Ronaldo, la stella più attesa. Invece, il fuoriclasse portoghese è rimasto in panchina, ufficialmente per un affaticamento muscolare. Tuttavia, divampano le polemiche: TheFasta, l'agenzia organizzatrice dell'evento, ha accusato la Juve di non aver comunicato la sua decisione riguardo ai problemi fisici di CR7. Queste le dichiarazioni: "Ci è stato detto che Ronaldo e Sarri erano a conoscenza della clausola, ma che il giocatore non è sceso in campo per un problema fisico. Poi non hanno risposto alle nostre chiamate". Per questo motivo, la società ha chiesto un risarcimento finanziario.



FRASE – E poi a far discutere ci ha pensato Maurizio Sarri. Il tecnico della Juve si è lasciato scappare una battuta nei confronti di un giornalista che chiedeva espressamente di Ronaldo: “Se lo vuoi vedere così tanto, ti pago il volo”. La risposta non è stata particolarmente gradita. La protesta dei tifosi non accenna a diminuire ed è lecito attendersi nuovi sviluppi nelle prossime giornate.