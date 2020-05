Caso chiuso, o meglio, polemica chiusa. Come un raggio di sole che spunta dopo giorni di pioggia, Mario Balotelli si è presentato al centro sportivo di Torbole Casaglia per svolgere l’allenamento in gruppo, dopo due settimane nelle quali l’attaccante del Brescia era rimasto ad allenarsi a casa al contrario dei suoi compagni. Non c’è stato mai un richiamo ufficiale, le sessioni collettive sono facoltative e questo autorizzava l’ex Milan e Inter a lavorare nella propria abitazione, ma l’assenza sul campo del giocatore di spicco delle Rondinelle aveva sollevato una bufera di polemiche alle quali Balotelli ha risposto su Instagram: “Basta scrivere puttanate”.