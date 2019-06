Rocco Commisso è pronto a cambiare il futuro di Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina sembrava indirizzato alla Juventus, con un accordo già trovato e che vedeva un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro, ma il cambio di proprietà in casa viola potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Il nuovo patron vuole tenere il suo talento ed è pronto a un incontro chiarificatore, in cui discutere anche del nuovo contratto, e ingaggio. Come riporta La Repubblica, per iniziare a portare avanti il discorso la Fiorentina si gioca la carta Giancarlo Antognoni, ex bandiera viola che gode di grande stima ed è considerato l'elemento fondamentale per entrare sempre più nel mondo Fiorentina. Lui la carta per Chiesa e non solo, la missione è partita.