3









Buffon sì, Buffon no. Il portiere bianconero pensa all'addio alla Juventus, i tifosi sfogliano la margherita e si dividono tra chi pensa che ognuno è libero di fare la propria scelta e chi invece sostiene che a 43 anni, compiuti a gennaio, sia arrivato il momento di ritirarsi dal calcio giocato. Un'ipotesi che Buffon non ha scartato a priori, perché se dovesse decidere di lasciare davvero Torino e non trovasse un club all'altezza di quello che desidera, potrebbe pensare di lasciare definitivamente i pali. Intanto i tifosi si schierano e dicono la loro, le dita corrono veloci sulla tastiera i social sono già infuocati sull'argomento: l'hashtag #Buffon è entrato in trend topic su Twitter, sfoglia la gallery per vedere come alcuni messaggi dei tifosi bianconeri.