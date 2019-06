Continua l'indagine di Report sulla morte di, che presenta attraverso un'anticipazione su Twitter un'intercettazione chiave per il processo. A parlare sono la cognata di Bucci, Ilaria Reale (IR nel nostro racconto), e l'ex compagna di Bucci Gabriella Bernardis (GB), 'testimone' del programma. Ecco le dichiarazioni riportate da IlBianconero.com.IR: "Ho saputo delle cose ieri sera, devo per forza parlare con te"GB: "Hai saputo delle cose, che cosa?"IR: "Su tutto il fatto, non voglio parlare telefonicamente".GB: "Ma da chi?"IR: "E' proprio lì il punto che non voglio dire al telefono".GB: "Da chi hai saputo le cose?"IR: "Riguarda la situazione che ha lasciato Ciccio".GB: "Cioè che situazione?".IR: "Un po' quella finanziaria. Poi ho saputo le dinamiche di quello che è successo da chi sta dentro alla situazione, al giro. Poi ti devo dire bene perché sono cose delicate da dire".Continua poi Gabriella Bernardis al giornalista di Report: "Mi disse che Ciccio non era da solo sul ponte. Che l'avevano picchiato e poi buttato giù. Quando mi chiese come faceva a sapere? Mi disse che era a cena con la moglie di un boss e ho saputo queste cose. Era troppo sicura".