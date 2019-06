Continua l'indagine di Report sulla morte di Bucci. A parlare sono la cognata di Bucci, Ilaria Reale (IR nel nostro racconto), e l'ex compagna di Bucci Gabriella Bernardis (GB), 'testimone' del programma. Ma tanti spunti emergono anche dalle faide interne della curva della Juventus, come quella tra i gruppi Antichi Valori e True Boys. Ecco le dichiarazioni riportate da IlBianconero.com, passo dopo passo.



LA STORIA - Raffale Bucci, perché sotto la lente degli inquirenti? Stando a quanto emerso, Bucci era l'informatore della società riguardo agli ultras bianconeri. Aveva parlato dell'estrema destra e della presenza di famiglie calabresi alla dirigenza. Pochi giorni prima di togliersi la vita, 'Ciccio' sapeva che la sua presenza 'fosse bruciata'. ​​



LA TELEFONATA - Report riporta la telefonata tra D'Angelo e Calvo, in cui Calvo parlava del timore di Bucci per sé e suo figlio. "Piangendo mi aveva detto che doveva già sparire, sarebbe finito male. Era stato già picchiato, per pasticci nei Drughi secondo quanto mi disse", racconta l'ex responsabile dell'area commerciale.



DINO MOCCIOLA - Si fa il nome poi di Dino Mocciola, capo indiscusso dei Drughi: l'uomo è tornato all'attività del gruppo dopo un arresto per rapine. A dicembre gli hanno dato 3 anni di sorveglianza, gli inquirenti sanno che è il tramite della ndrangheta nella cruva bianconera.



I SOLDI DI BUCCI - Parla un amico di Bucci: 'Non poteva andare allo stadio, aveva avuto paura di andare allo stadio perché aveva paura di Mocciola. Aveva un occhio mezzo nero. Preoccupato? Molto, aveva paura. Mi diceva di chiamarlo per i biglietti, ma era preoccupato per il figlio. Non poteva fare niente, sebbene avesse i soldi. Aveva dei soldi? Certo. Il suo problema era come gestire e come mantenerli'. Sono stati trovati 400mila euro: li aveva riciclati con delle false vincite a Lotto.

Parla la compagna: "Mi aveva detto di avvisare i suoi fratelli che ci sarebbe stata un'indagine della Finanza. C'erano dei soldi da far sparire. C'era una busta con del denaro, eravamo a casa del papà e mi hanno dato dei soldi. Era l'eredità di Fabio". Erano quindicimila euro. Gli investigatori hanno così parlato con Gianni, con il fratello organizza i pullman per vedere le partite da San Severo. A Report c'è anche il fratello: "Ci abbiamo messo una pietra sopra. Sono sincero: mio fratello non torna indietro, credo in un'altra giustizia. Soldi? Non m'interessa. Lui riposi in pace", le sue parole.​



IL COLLOQUIO DECISIVO - La svolta dell'inchiesta arriva con il colloquio tra la cognata di Bucci e l'ex compagna: la prima rivela di sapere le dinamiche della situazione.



La cognata di Bucci - IR: "Ho saputo delle cose ieri sera, devo per forza parlare con te"



La compagna di Bucci - GB: "Hai saputo delle cose, che cosa?"



IR: "Su tutto il fatto, non voglio parlare telefonicamente".



GB: "Ma da chi?"



IR: "E' proprio lì il punto che non voglio dire al telefono".



GB: "Da chi hai saputo le cose?"



IR: "Riguarda la situazione che ha lasciato Ciccio".



GB: "Cioè che situazione?".



IR: "Un po' quella finanziaria. Poi ho saputo le dinamiche di quello che è successo da chi sta dentro alla situazione, al giro. Poi ti devo dire bene perché sono cose delicate da dire".



Continua poi Gabriella Bernardis al giornalista di Report: "Mi disse che Ciccio non era da solo sul ponte. Che l'avevano picchiato e poi buttato giù. Quando mi chiese come faceva a sapere? Mi disse che era a cena con la moglie di un boss e ho saputo queste cose. Era troppo sicura".



A Report, la cognata poi smentisce: "Si sa nelle curve che giro c'è. Era un pettegolezzo". Versione confermata anche agli inquirenti.​



La storia si chiude con una rivelazione agghiacciante di Gabriella: "Ero ferma al casello di San Severo, aspettando il feretro. Si ferma una macchina tedesca e mi parlano delle persone. Non voglio dire cosa mi hanno detto. M'inquieta". Dalla macchina era sceso Cava, braccio destro di Mocciola. Le sue parole: "Con la morte di Ciccio, non c'entrano nulla". Dunque, neanche l'ala ndranghetista della curva.



LA FAIDA ANTICHI VALORI VS TRUE BOYS - 'Per 30 anni hai comandato tu, adesso ti faccio vedere come funziona', inizia con un'intercettazione impattante la parte sulla faida tra due gruppi ultras bianconeri, ossia Antichi Valori e True Boys. Questi ultimi sono principalmente italiani emigrati in nord Europa, i quali volevano un posto nella Nord: il problema è che si sono scontrati contro il gruppo Antichi Valori, formato dai fratelli Toia.



La 'guerra interna' inizia sui cori contro Napoli.

'Fino adesso hai comandato tu, adesso vediamo. Fate i cori contro Napoli. Sei una merda, non sei mio amico. Fino a fine ottobre sono ai domiciliari, sono a Casalnuovo. Sbirro non mi ci chiami, mi sono fatto 9 anni di carcere". A parlare è Davide Nouaimia, capo dei True Boys, di origine napoletana: l'interlocutore è il primo dei fratelli Toia, capo del gruppo Antichi Valori.



Report intervista Nouaimia, ecco le sue parole: "Ho macchine importanti e Rolex al polso, uno da 11mila euro. Ora sono imprenditore, ho una produzione di caffé che parte da Napoli e va in Germania. Poi ho noleggio in macchina, solo di grossa cilindrata". Davide Nouamia è stato intercettato sul traffico illecito: al programma Rai, il tifoso bianconero ritratta tutte le accuse sul giro di noleggio auto, che sarebbero 'importate' dalla Germania già noleggiate salvo poi subire un altro acquisto in leasing. Ha solo un a denuncia a suo carico per biglietti mai pagati, di seguito la chiamata dell'intermediario beffato, che non gli risparmia minacce pesanti: "Truffatore, tu non sei neanche la pipì del cane. Entro 48 ore voglio i soldi sul conto corrente, sennò ti stacco la testa". "C'è stata una richiesta negli ultimi minuti non andati in porto", si giustifica l'uomo. Ha l'anello di Raffaele Cutolo, boss di Ottaviano, città del napoletano da dove arriva. E' un regalo del padre, spiega: è stato latitante ed esponente di Camorra, con una forte amicizia anche con Craxi. "La lotta con Tradizione? Li abbiamo spogliati, era una cosa... diciamo criminale - chiude Nouamia -. Non andiamo in curva, è un accordo: l'ha deciso uno della Juve. Per ora non entrate. Un dirigente? Sì, si trova in mezzo. Ci hanno detto di non fare casino". La Juve a Report smentisce.