Inizia così il comunicato diramato poco fa dalloa firma dell'Onorevole Maurizio, dopo le dichiarazioni - solo in un secondo momento etichettate come ironiche - dell'Onorevole di Italia Viva Enrico. "Tutti l’hanno ieri percepito ascoltando quanto ha dichiarato l’on. Borghi al TG1, affermando testualmente che: “La Juventus ruba da cinquant’anni”. Una frase non scherzosa che disonora l’autore. Spiace davvero che provenga da un rappresentante delle istituzioni, che dovrebbe calibrare le parole e non superare la linea di confine tra lecito ed illecito", conclude la nota.