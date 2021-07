Leonardo Bonucci è finito al centro del caso per presunte pressioni al fine di ottenere l'autorizzazione ad usare il pullman scoperto per passare tra le vie di Roma e festeggiare con i tifosi italiani della Capitale. Accusato, insieme a Chiellini e alla Federcalcio, nella giornata di ieri Leo ha immediatamente replicato, ma sono le indiscrezioni odierne a peggiorare la situazione dei suoi avversari in questa disputa.Arriva un'importante testimonianza, quella della Big Bus Tours, la società che ha messo a disposizione lunedì il pullman scoperto per la Nazionale. Interpellati da Il Corriere della Sera, parlano apertamente di un contatto diretto con la FIGC, partito subito dopo la vittoria in semifinale contro la Spagna: ". Così abbiamo messo a disposizione uno dei nostri mezzi e ci siamo accordati su come operare.Solo dopo, quando eravamo ormai lungo la strada, ci hanno chiamato una seconda volta e ci hanno comunicato di andare verso Palazzo Chigi".Secondo la fonte interna (anonima) alla Big Bus Tours, le autorità erano tuttavia a conoscenza di quanto stava avvenendo. Lo dimostra il comportamento delle forze di polizia:La decisione era sicuramente già stata presa prima, nel momento in cui ci hanno avvisato di lasciare il deposito per raggiungere centro città. Eravamo un pochino preoccupati per la folla, la polizia però sapeva esattamente cosa dovevamo fare. Ci hanno comunicato quali strade avremmo attraversato e questo ci ha tranquillizzato,