Del caso riguardante Leonardo Bonucci ha parlato anche il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago: "Bonucci è stato messo fuori rosa, perché considerato estraneo al progetto tecnico di Massimiliano Allegri (allenatore con cui non è mai corso buon sangue), gli viene concesso di allenarsi con lo stesso staff e nella stessa struttura dei compagni, ma in orari differenti. Se questo costituisce una violazione (i legali bianconeri sono certi di no, ma eventualmente lo dovrà stabilire un giudice terzo), certo non calpesta la dignità di nessuno, meno che meno di Bonucci che lo stipendio lo vede correre allo stesso modo."