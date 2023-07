Leonardo Bonucci non fa più parte del progetto Juve e si allenerà da solo a partire da lunedì. Decisione presa da parte del club e comunicata nella giornata di ieri direttamente al giocatore, quando Giuntoli e Manna gli hanno fatto visita in vacanza. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il giocatore è rimasto scioccato da questa presa di posizione della società bianconera.