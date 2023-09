Dopo la causa, dopo il messaggio della moglie, Leonardo Bonucci ha deciso di toccare nuovamente l'argomento Juve per il terzo consecutivo e l'ha fatto senza mezzi termini. Nella lunga intervista ( QUI ) tanti temi legati all'addio e anche alla parte legale, ma più di tutto il centro è stato Massimiliano Allegri: "E' falso che a ottobre sia stato messo a conoscenza di progetti futuri che mi escludevano dalla Juve. Proprio a ottobre, anzi, mi era stata la possibilità di continuare con un rinnovo: siamo andati avanti insieme perché la società aveva capito l'importanza di avermi all'interno dello spogliatoio. Poi ho sentito le parole dell'allenatore secondo cui il concetto dell'addio a fine stagione sarebbe stato ribadito da lui stesso e dalla società a febbraio.E poi ancora: "Sto portando avanti questa causa perché le persone che dovevano farmi chiudere la carriera in bianconero in modo rispettoso e degno non l'hanno fatto.Quello che è sotto gli occhi di tutti è che non ho mai avuto un rapporto come avrei voluto con l'allenatore. Non solo per colpa mia perché ho il mio carattere e molto spesso ho preso posizioni per il bene della squadra e dei compagni. Si è così creato un corto circuito che non mi ha permesso di chiudere la carriera come avrei voluto".