Tra gli argomenti più caldi del post Inter-Juventus, la reazione di Leonardo Bonucci nei confronti del segretario dell'Inter pochi istanti dopo il gol di Sanchez è stata largamente discussa sui social. Tra le condanne nei confronti del difensore bianconero e la difesa da parte dei tifosi juventini nei suoi confronto, ecco in tendenza un hashtag che lascia pochi dubbi: #iostoconBonucci, in tendenza con più di un migliaio di tweet. Non tutti però sulla stessa lunghezza d'onda: c'è chi infatti ricorda il passato rossonero di Bonucci o chi - specialmente i tifosi delle altre squadre - criticano comunque il difensore bianconero.