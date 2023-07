Dopo le voci che si sono susseguite negli ultimi giorni,quando Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno raggiunto l'ormai ex capitano bianconero in vacanza, comunicandogli la decisione presa direttamente da Massimiliano Allegri. Si allenerà da solo e non andrà negli Stati Uniti in tournée, come Arthur, Mckennie e Zakaria. Ma cosa può succedere ora?Bonucci ha raccontato agli amicda lunedì rientrerà alla. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il suo obiettivo resta quello di rispettare il contratto che lo lega al club fino al 2024. Ha già rifiutato alcune offerte e non condivide la scelta della società. Il difensore ha ricevuto tanto sostegno, si legge, tra compagni di squadra, ex Juve e amici nel mondo del calcio. Dentro di sé coltiva la folle idea di far tornare suoi propri passi il tecnico, con cui il rapporto è ai minimi termini. Il club non lo vuole ma la sua priorità resta la Juve.