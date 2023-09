Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio ( QUI l'integrale) commentando anche le parole di Leonardo. Le parole del tecnico:"Non c'è niente più da dire, è stato già detto tanto. Nulla da aggiungere. Posso solo ripetere. Solo un grande in bocca al lupo per la carriera dentro e fuori dal calcio. Le soap opera sono su Canale 5, non sono appassionato. A Leonardo faccio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. E' andato in una squadra che fa la Champions, sarà una stagione importante anche a livello motivazionale. Nient'altro da aggiungere".