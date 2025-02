Caso bestemmia Lautaro: si cerca ancora. Ma la squalifica non arriverà in tempo per il Napoli

AFP via Getty Images

Lautaro rischia di saltare l'Inter?

Nonostante la smentita di Lautaro Martínez, la questione della presunta bestemmia pronunciata al termine di Juventus-Inter non è ancora chiusa. Secondo Il Messaggero, la Procura Federale ha avviato un’indagine per valutare la possibilità di una squalifica nei confronti del capitano nerazzurro.Contrariamente a quanto si poteva pensare, il caso non è stato archiviato. Il giudice sportivo non ha preso provvedimenti per mancanza di prove, ma la Procura sta ancora indagando. Dopo dieci giorni, l’inchiesta è in corso e al momento gli inquirenti hanno a disposizione solo un video che mostra il labiale del giocatore. L’elemento chiave resta l’audio – ritenuto esistente – per stabilire con certezza se Lautaro abbia effettivamente pronunciato "Dio" o "Zio". Il procuratore Chiné dovrà avere prove inconfutabili prima di procedere con un eventuale deferimento.Per l’Inter, una buona notizia: qualunque decisione non avrà impatto sulla sfida di sabato 1° marzo contro il Napoli. Tuttavia, i tempi dell’inchiesta non sono immediati e il rischio di una squalifica – da una a due giornate, aggravata dal ruolo di capitano – resta concreto per le prossime partite, come contro Monza o Atalanta.Dopo il gol decisivo contro il Genoa, Lautaro ha ribadito la propria innocenza: «Non ho mai bestemmiato e tutta questa situazione mi ha infastidito molto. Cerco di trasmettere rispetto anche ai miei figli, chi mi conosce sa che persona e padre sono. Sono tranquillo, anche se seccato da tutto questo».Nonostante le sue parole, l’ombra della squalifica continua ad aleggiare, e un’eventuale assenza rappresenterebbe un problema per Inzaghi nella lotta al vertice della Serie A.