"La mia decisione da qua era rosso, fossi stato al monitor avrei fatto come lui probabilmente, capisco il momento", cosìha commentato alla trasmissione ​Open Var su Dazn l'episodio del fallo di Berardi su Bremer, che è costato solo il cartellino giallo all'attaccante del Sassuolo.Sono stati fatti ascoltare gli audio Var dell'episodio. "Striscia però, striscia! Eio glielo confermo ti dico... Vai vai, lascialo andare, no veloce! (il video ndr). No, io glielo confermo perché comunque striscia anche se il punto di contatto è alto" il momento chiave della conversazione con Fabbri che era al monitor e alla fine conferma la decisione dell'arbitro Colombo.Una decisione e una spiegazione, sia di Rocchi che della Sala Var non convincente, almeno per i tifosi della Juventus, che sui social hanno commentato la vicenda e ironizzato a riguardo. In gallery le reazioni dei tifosi bianconeri.