Intervenuto ai microfoni di Radio 2, l'ad delGiovanniè tornato a parlare di Domenico, ribadendo che non ci sono possibilità che si trasferisca alla. "È un grande professionista e si sta comportando in maniera perfetta. Sarà in campo con noi la prossima partita, sta lavorando per recuperare la condizione" ha affermato il dirigente neroverde, che ha poi aggiunto: "Quanto dà fastidio il caso Berardi da 1 a 10? Anche 11. Fa parte del nostro sistema. Penso ci sia da lavorare molto per migliorare anche questo tipo di sistema perché alla fine di queste situazioni chi viene penalizzato, al di là del giocatore perché certe cose non si concretizzano, è la società, perché giocare senza Domenico Berardi, che è il nostro giocatore migliore, vuol dire tanto".