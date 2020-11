Il focolaio scoppiato nell’Uruguay ha messo in allarme la Juventus per Rodrigo Bentancur, rientrato da qualche giorno dagli impegni con la nazionale. Oggi, il club bianconero ha fatto chiarezza attraverso un comunicato, spiegando la gestione del ragazzo in vista della sfida di Serie A di domani: “Rodrigo Bentancur ieri e oggi è stato sottoposto a tampone, il cui esito ha dato risultato negativo. Il calciatore, nella giornata odierna, ha svolto un allenamento individuale. Domani mattina, nel rispetto delle indicazioni federali, sarà sottoposto ad un ulteriore tampone di controllo”. Nella stessa situazione anche Nahitan Nandez, centrocampista della squadra di Di Francesco che è già stato escluso dalla gara di domani (non convocato) dopo la positività al Covid-19 di Godin, seppur negativo. In molti su Twitter si sono scagliati contro la Juventus per la gestione della situazione riguardante Bentancur. Sfoglia la gallery per vedere i commenti contro la Juventus