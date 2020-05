4









Che fine ha fatto Mario Balotelli? Se lo chiedono tutti ma soprattutto il Brescia, perché l'attaccante in dieci giorni di allenamenti individuali della squadra non si è mai presentato al centro sportivo. A riportarlo è Tuttosport, secondo il quale si sono presentati tutti tranne lu. (ad eccezione di Bisoli e Viviani, assenti giustificati).



RAPPORTO COMPROMESSO - Intorno a Balotelli invece si è creato un mistero. I rapporti con il presidente Cellino sono ormai compromessi: il club ha prima preso le distanze dalle frasi dell'attaccante che aveva attaccato la Juventus sulla sospensione del campionato e sull'assegnazione dello scudetto, poi ha criticato la troppa attività sui social del giocatore, molto più frequente rispetto a quella sul campo: "Attira più l'attenzione per quello che fa fuori che per quello che fa in campo". Difficile vedere i due ancora insieme, Brescia rappresenta l'ennesima tappa negativa di un attaccante dall'ottimo potenziale ma sempre frenato dal suo carattere.



CHIELLINI - E se avesse ragione Giorgio Chiellini? Il difensore della Juventus nella sua autobiografia ha definito Balotelli una "persona negativa", e proprio col quel passaggio - ma non solo - il capitano bianconero ha attirato verso di sé accuse e critiche. Alla fine, però, i fatti sembrano dargli ragione. Dopo nemmeno un anno dal suo arrivo, Balotelli è già diventato un caso anche a Brescia. Nella sua Brescia, doveva aveva fatto capire di voler tornare per una questione d'affetto, rifiutando i brasiliani del Flamengo. Niente, ci risiamo. Un'altra, l'ennesima Balotellata. E ormai non si contano più sulle dita delle mani.



GIA' SUL MERCATO - Mino Raiola si sta già muovendo per trovare una nuova soluzione per la prossima stagione, l'obiettivo principale di Mario è l'Europeo ma con questi comportamenti la maglia azzurra si allontana sempre di più, nonostante in panchina ci sia Mancini che è sempre stato un suo estimatore. Fatto sta che ad oggi Balotelli ha fatto perdere le tracce: l'ultima notizia che si ha dell'attaccante è una foto di qualche giorno a sul suo profilo Instagram mentre corre nel giardino sotto casa insieme al fratello Enock. Poi, il nulla. Da dieci giorni non si presenta agli allenamenti, Chiellini aveva detto che è una persona negativa e in tanti lo hanno criticato. Ma i fatti stanno dimostrando che ha ragione.