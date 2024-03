Sui social media, gli anti-interisti hanno da tempo ribattezzato il campionato come "Marotta League", con l'amministratore delegato dell'Inter diventato il simbolo di questa squadra di governo. Secondo loro, l'Inter viene favorita anche da "aiutini" o "aiutoni" nei momenti di difficoltà.Nell'ultimo turno di campionato, gli arbitri hanno applicato rigidamente il principio della par condicio, commettendo errori evidenti in molte partite (come ad esempio in Lazio-Milan e Torino-Fiorentina). Questo conferma che gli arbitri stanno attraversando un periodo di forma non brillante, amplificato nel caso di, direttore di Inter-Genoa, dal fatto che ha negato l'evidenza mostrata dalle immagini televisive. Ad esempio, lo scontro tra Barella e Frendrup, in cui il giocatore del Genoa sembra aver toccato il pallone, è stato interpretato come un normale contrasto di gioco.