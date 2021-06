Dopo le rivelazioni de La Verità la risposta e la conferma di estraneità ai fatti di Massimiliano Allegri, Calciomercato.com va a fondo nella questione: il nome dell'attuale tecnico della Juventus è saltato fuori per vicende ben lontane dal campo. Sono infatti partite numerose segnalazioni per pagamenti dall'estero e in particolar modo da una società maltese, a sua volta accusata di raccolta illecita di giocate e rapporti con la 'ndrangheta.Ma su cosa può scommettere un tesserato? Per le norme FIGC, non è possibile "effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc, della Fifa e della Uefa". Oltre i tesserati, l'articolo 6 estende il divieto di scommessa ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, soci e ai dilettanti. Sugli altri sport, ovviamente, si può scommettere.