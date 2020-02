In casa Napoli scoppia il caso Allan. Il centrocampista brasiliano è stato escluso dalla sfida di oggi contro il Cagliari alle ore 18. "Non si è allenato come piace a me. Ha fatto delle gran camminate e quindi è giusto e che resti a casa", ha dichiarato Rino Gattuso che durante l'allenamento di rifinitura di ieri, secondo Repubblica, avrebbe cacciato in malo modo il calciatore degli allenamenti. "Basta così, vai negli spogliatoi", avrebbe detto l'allenatore del Napoli al centrocampista, pupillo di Sarri. Non a caso il nome di Allan viene accostato anche alla Juve anche se in questo momento c'è l'Inter in pole per il suo acquisto in Italia (possibile scambio con Vecino) e l'Everton di Ancelotti all'estero.