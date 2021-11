l terzino sinistro brasiliano è al centro di una situazione particolare ormai da tempo. Al di là di qualche lampo, come l'incoraggiante avvio di stagione in corso, sono anni che il suo rendimento è letteralmente crollato. Era uno degli esterni più ambiti d'Europa, poi è successo qualcosa ed è diventato costantemente uno degli anelli deboli della Juve. Col paradosso che di fatto gioca sempre o quasi, per forza ancor più che per scelta. Stagioni a inseguire un suo vice credibile senza successo, stagioni a non riuscire nemmeno a individuare un suo sostituto perché di fatto si è trasformato in un giocatore invendibile: per ingaggio, appeal, varie ed eventuali.