E' emerso ieri, dalla stampa francese, il caso. Il presidente died, infatti, sarebbe protagonista di un caso di ricatti, abusi ed estorsioni nei confronti di un uomo d’affari franco-algerino che avrebbe avuto informazioni compromettenti su di lui.“In risposta ai resoconti dei media in Francia sulle indagini in corso contro tre persone per potenziali attività illegali, confermiamo categoricamente e assolutamente che questo non ha nulla a che fare con Nasser Al-Khelaifi”. Questa la posizione dei legali.