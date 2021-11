La smentita arriva da. L'allenatore del Barcellona, nella conferenza stampa post derby (vinto 1-0) contro l'Espanyol, ha detto ai giornalisti che le voci relative a un possibile ritiro di, dovuto a problemi cardiaci, "". E che i risultati medici sono ancora in attesa."Non so nulla di Agüero. Ho parlato con lui l'altro giorno. Quello che è emerso non è vero. Non abbiamo queste informazioni, stiamo parlando con lui. Cercheremo di farlo evolvere in modo che, è tranquillo, felice e gli ho detto di tornare perché si sentiva bene, ma è un problema medico", ha detto Xavi, ripreso dall'Adnkronos.