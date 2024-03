Si continua a discutere del casoIvan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la sentenza del giudice sportivo a Radio Deejayi: "La mia opinione per quello che ho visto e ho potuto scambiare qualche messaggio con Juan Jesus, è che lui non se le è inventate quelle coseNello sport sono stati condannati giocatori senza prove, come Paolo Rossi con le scommesse: bisogna rispettare le sentenze ma si possono anche commentare. Le dichiarazioni di Juan Jesus le sappiamo, anche quelle di Acerbi: lui ha detto 'ti faccio nero'. Non è questione di ufficialità, bisogna informarsi e parlare con chi di dovere. A me spiace per Acerbi, se fosse stato condannato sarebbe stata una chiusura indegna: ha sbagliato, ma è andata com'è andata. Juan Jesus non voleva incolpare, per lui la cosa era finita dopo la partita".