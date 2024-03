Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, commenta la sentenza di assoluzione nei confronti di Francesco Acerbi: "E questa non è una sconfitta della lotta al razzismo, ma una vittoria del diritto che si fonda sul dubbio del giudice, sicuro solo della buona fede di Juan Jesus e dell’insulto di Acerbi, ma non abbastanza della sua valenza discriminatoria. La questione Acerbi-Juan Jesus rischia di farci avvitare sul pericoloso giochino che mette contro colpevolisti e innocentisti per altri dieci giorni almeno, polemiche incluse. Ma in Italia siamo campioni del mondo nel guardare il dito e non la luna dal dito indicata. Il dito da ieri rischiano di essere le polemiche, la luna, gigantesca e vergognosa, è il razzismo che esiste, si vede e si tocca e non è più tollerabile"