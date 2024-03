In una vivace discussione in diretta a La Zanzara, si sono scontrati i giornalisti Giuseppee Carlosu questioni riguardanti il calcio e le tematiche sociali."Non ci sono prove, non è che quel giudice lì è interista", ha esordito Cruciani, sollevando interrogativi sulla parzialità del giudice coinvolto in una controversia legata al calcio.Alvino ha replicato: "Il giudice non si è rifatto a una vecchia sentenza. Dici che non ci sono testimoni? Neanche allora! Il giudice ha fatto Ponzio Pilato!", sottolineando la presunta mancanza di imparzialità nella decisione giudiziaria.La discussione è poi sfociata in un confronto su temi sensibili come l'omofobia e il razzismo nel calcio. "Quando conviene a voi è così. Non mi pare che abbiate fatto cagnara quando Sarri ha dato del finocchio a Mancini", ha osservato Cruciani.Alvino ha risposto: "Mi pare che l'omofobia non sia accomunabile al razzismo, qui parliamo del colore della pelle", sollevando una distinzione tra i due tipi di discriminazione.