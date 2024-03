Queste sono le parole dello scrittore Maurizio, noto tifoso del Napoli, commentando sulla sua pagina Facebook l'assoluzione del difensore dell'Inter Francesco Acerbi dalle accuse di aver rivolto insulti razzisti al difensore azzurro Juan Jesus."Mettete la manina davanti alla bocca. State attenti che non si veda il labiale; poi dite pure le peggiori infamie, gli insulti piu' vigliacchi e disgustosi. Dite quello che il vostro lurido intestino produce, quello che non avrete mai il coraggio di pronunciare. Tanto poi potrete rimangiarvelo, fingendo di essere santi, poeti e navigatori senza macchia. L'importante è che non ci siano prove. Solo una manina davanti alla boccuccia dolce. E poi potrete essere tranquillamente il nulla che siete".