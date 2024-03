Parlando con Il Mattino, l'avvocato Eduardo Chiacchio ha offerto il suo punto di vista sulla situazione tra Francesco Acerbi e Juan Jesus, in attesa della sentenza della Procura Federale. Ha dichiarato: "Non ci vorrà troppo tempo, la procedura in questi casi è chiara e lineare. Non dovremo aspettare molto ancora".

"In seguito alle audizioni dei diretti interessati", ha continuato Chiacchio, "la Procura Federale potrebbe ritenere necessario cercare ulteriori elementi istruttori, magari ascoltando l'arbitro di Inter-Napoli o altri calciatori".