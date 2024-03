Gli ultras partenopei non ci stanno. Non è tardata ad arrivare la "risposta" del tifo organizzato delalla sentenza con cui la Procura ha assolto Francescodalle accuse di razzismo di, senza squalificarlo nemmeno per una giornata.: questa la scritta visibile su uno striscione esposto per la città, in Piazza Plebiscito e all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, per manifestare solidarietà nei confronti del loro giocatore e, soprattutto, polemizzare contro i "piani alti" del calcio. E la sensazione è che non sia finita qui, perché domenica il Napoli giocherà proprio in casa, contro l'Atalanta, indossando maglie senza la consueta patch "anti razzismo"