Il casocontinua a tenere banco e suscitare dibattiti dopo l'assoluzione del difensore dell'Inter da parte della giustizia sportiva, nonostante le accuse di razzismo rivolte dal brasiliano. Ma come è stata raggiunta questa decisione? In che modo il Giudice Sportivo ha stabilito che il calciatore nerazzurro fosse da assolvere?La decisione di assolvere Acerbi è stata basata principalmente sulle audizioni dei giocatori e sui confronti con il capo della Procura FIGC, Giuseppe Chinè. Anche se all'apparenza i due difensori si sono limitati a ribadire le versioni precedenti dei fatti, le discussioni con Chinè hanno rivelato differenze significative. Acerbi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha trascorso ore studiando la migliore strategia difensiva, che consisteva nel negare categoricamente ogni accusa di discriminazione.Ecco, questo insulto non è stato considerato una condotta gravemente antisportiva, il che avrebbe comportato una sospensione di almeno due giornate.Da parte sua,ha deciso di affrontare questo percorso da solo, contando esclusivamente sull'appoggio del suo agente, senza coinvolgere un legale del Napoli. Gli è stato certamente chiesto se ci fosse un compagno in grado di confermare la sua versione dei fatti. Probabilmente, però, non ha fatto grandi sforzi per cercare un testimone (cosa che un avvocato avrebbe sicuramente fatto) e ha semplicemente risposto candidamente di no.