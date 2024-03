Francescoè stato assolto dal, il quale ha dichiarato: "Considerato che nella situazione in questione la sequenza degli eventi e il contesto comportamentale potrebbero teoricamente supportare una diversa interpretazione dei fatti, visto che l'offesa è stata provata ma il contenuto gravemente discriminatorio è rimasto limitato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio o indiziario esterno, diretto o indiretto, inclusi testimonianze. Pertanto, si decide di non applicare le sanzioni previste dall'articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva nei confronti del calciatore Francesco Acerbi".Di conseguenza, Acerbi è di nuovo disponibile per Simone Inzaghi, già a partire dalla prossima partita contro l'Empoli. La moglie, dopo la sentenza, ha pubblicato una storia sulle sue pagine social, scrivendo: "Cin cin. A chi insulta i familiari. A chi minaccia la vita dei figli. Ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno".