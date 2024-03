Quindi, prima del prossimo turno di campionato. Il Giudice Sportivo Mastrandrea, infatti, dovrebbe impiegare solo qualche giorno per emettere il suo verdetto, una volta ricevuto il supplemento di indagine chiesto alla Procura Federale. E Chiné, una volta raccolto tutto il materiale necessario, dovrebbe riuscire a inviarlo tra lunedì o martedì prossimi. Nel faldone, evidentemente, cPer il primo l’appuntamento è stato fissato per domani, in videoconferenza dalla Pinetina, affiancato dall'avvocato del club, Capellini, e alla presenza di un rappresentante della Procura, mentre Chiné sarà collegato da Roma. Il brasiliano, invece, ha scelto di gestire tutto da solo, non coinvolgendo il Napoli. Ed essendo già a nella Capitale ieri, a quanto sembra, sarebbe già stato sentito. Lo riporta il Corriere dello Sport.