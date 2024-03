Le parole di Gigia Stasera c'è Cattelan:CASO ACERBI E RAZZISMO - "Lo stadio viene considerato una zona franca in cui ognuno si sente in diritto di sfogare le proprie frustrazioni. Il percorso per battere il razzismo è lungo, ma qualche risultato positivo negli anni si è visto. Poi si ricade in qualche errore e qualche polemica, l'importante è che uno sbaglio deve essere fatto in buona fede e senza aver avuto la volontà di ferire realmente qualcuno, perchè a quel punto sarebbe molto grave. In linea di massima negli stadi e non solo si cerca di destabilizzare l'avversario rendendolo più debole, cercando di colpirlo in un nervo scoperto. Questa è una scorrettezza, la sportività dovrebbe essere un'altra cosa e dovrebbe vincere chi è il migliore, non chi adopera mezzi per crearsi vantaggi".