Il casocontinua a tenere banco nel mondo del calcio, con il Napoli che sta valutando azioni concrete per sostenere il difensore brasiliano dopo l'assoluzione di Francesco Acerbi dalle accuse di comportamento razzista. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club partenopeo potrebbe decidere di non partecipare più alle campagne promosse dalla Lega in materia di lotta al razzismo e, addirittura, potrebbe prendere ulteriori misure per mostrare solidarietà a Juan Jesus.Tra queste possibili azioni, si ipotizza che al ritorno in campo contro l'Atalanta, Juan Jesus potrebbe essere nominato capitano e l'intera squadra potrebbe indossare maglie con la scritta #iostoconJJ. Al momento, queste sono solo idee che devono ancora essere confermate, ma il quotidiano sottolinea che la decisione spetterà al tecnico Francesco Calzona, che valuterà se seguire o meno questa strada.Questa possibile iniziativa rappresenterebbe un gesto forte da parte del Napoli, dimostrando il sostegno al proprio giocatore e l'impegno nel combattere il razzismo nel calcio. Resta da vedere come si evolveranno gli eventi nelle prossime ore e se questa idea prenderà forma concreta.