La sentenza sul caso di presunto razzismorisalente alla partita fradel 17 marzo è arrivata, il difensore nerazzurro è stato giudicato non passibile di condanna. Ma gli azzurri non ci stanno e, dopo aver annunciato che non prenderanno parte alle iniziative "di facciata" della Lega Serie A contro il razzismo, preparano nuove mosse.In serata, infatti, i campani hanno pubblicato questo messaggio attraverso i propri canali:"Crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l'occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo"