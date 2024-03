Gravina, il precedente Lukaku

Gabriele, attuale presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ha ribadito la sua ferma decisione di rispettare l'operato del Giudice sportivo, Gerardo riguardo al caso di Acerbi . Secondo il Codice di Giustizia Sportiva, precisamente all'articolo 102, il presidente federale ha il diritto di contestare le decisioni del Giudice sportivo se le ritiene inadeguate o illegittime. Tuttavia,In passato, Gravina ha già esercitato questo diritto, come nel caso didurantenel 2023, quando annullò la squalifica dell'attaccante belga per la sua reazione agli insulti razzisti. Tuttavia, in questa situazione, Gravina ritiene che le circostanze siano diverse. Confida pienamente nel lavoro dei organi di giustizia federale e non vede elementi sufficienti per contestare la decisione riguardante Acerbi . Pertanto, Gravina conclude che il caso sportivo è chiuso e non verranno intraprese ulteriori azioni in merito.