CASO ACERBI, I PRECEDENTI CHE FANNO ARRABBIARE LA JUVE



CASO ACERBI, ANTONIO CONTE 'NON POTEVA NON SAPERE'

rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole dell’offeso.circa il contenuto dell’offesa recata" questa a giustificazione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea con cui hadopo dieci giorni di tempesta per le presunte frasi a sfondo razzista rivolte al difensore del Napoli Juan Jesus. Oggi però Tuttosport ricorda i precedenti in cui era coinvolta la Juventus.La sentenza pare inderogabile non essendoci elementi sufficienti per garantire l'accaduto, ma osservando i precedenti non è sempre stato cosìin mancanza di effettivi riscontri aveva indotto l’accusa a mutare il capo d’imputazione a procedimento, facendo ricorso all’ampio bacino della lealtà sportiva e calpestando i principi del giusto processo. Non solo però, sono state utilizzate intercettazioni telefoniche operate dalla Procura di Torino, senza che fossero ancora state vagliate nel contraddittorio del processo penale, unica sede in cui sia possibile procedere alla formazione di una prova stando alla Costituzione.Ancora, era il 2012 quando venivano inflittiper il caso scommesse. Nessuna prova ma secondo la commissione della FIGC l'ex calciatore salentino "non poteva non sapere". Secondo la Commissione Disciplinare Figc, infatti, "è davvero poco credibile che Conte non fosse a conoscenza, anche in ragione del suo carattere accentratore. Ipotizzare che i componenti dello staff o la squadra prendessero decisione a sua insaputa non è oggettivamente credibile".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.